اعفاء مدير مطار البصرة من مهامه وتكليف بديلا عنه "وثيقة"

2024-12-05 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن المدير العام للشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عباس غالي، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، اعفاء مدير مطار البصرة من مهامه وتكليف بديلا عنه.

وبحسب وثيقة تلقت "بغداد اليوم" نسخة منها، فإن القرار جاء استنادا إلى الصلاحية المخولة من قبل وزير النقل للمدير العام، وجاء فيها: "يعفى عبد الحسين محسن عبد، الموظف بعنوان رئيس مهندسين من مهام مدير قسم مطار البصرة الدولي في شركتنا"، ويعين حسن عبد الهادي عبد الله بديلاً عنه".











