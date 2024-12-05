العمل: إجراءات لتعزيز الرقابة على عمالة الأطفال غير المنظمة

2024-12-05 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نصار الحاج

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها لمكافحة عمالة الأطفال في الأسواق والتسول، مؤكدة أن تعديل قانون العمل سيعزز الرقابة على هذه الفئة في القطاع غير المنظم.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجراءات الوزارة لمعالجة قضية عمالة الأطفال، تشمل محاسبة أصحاب العمل المنظم وتطبيق القانون على المخالفين، بينما يزداد انتشار عمل الأطفال في القطاع غير المنظم، خاصة في الأسواق الشعبية والتسول عند التقاطعات".

وأشار إلى أنه "تم إجراء تعديل على القانون، ونحن بانتظار إقراره من أجل تعزيز الرقابة على العمل غير المنظم ومحاسبة المخالفين"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية في تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات".