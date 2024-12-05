آثار الأنبار: خطة لزيادة أعداد الزائرين للأماكن الأثرية بالمحافظة

2024-12-05 16:30:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت مديرية آثار محافظة الأنبار، اليوم الخميس، عن قصد عشرات الوفود السياحية المواقع الأثرية لتاريخ المحافظة وهويتها الحضارية، فيما اشارت الى وضع خطة لزيادة أعداد الزائرين للأماكن الأثرية.

وقال مفتش آثار وتراث الأنبار، عمار علي حمدي

في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "في إطار توجيهات وزير الثقافه والسياحة والآثار ورئيس الهيئة العامة للآثار والتراث في تنشيط قطاع الآثار والترويج الإعلامي والسياحي للمواقع الأثرية المؤهلة لكي تكون واجهات سياحية في المحافظة وخلال عام 2024، شهدت محافظة الأنبار استقبال عشرات الوفود السياحية قاصدة المواقع الأثرية الشاخصة التي تمثل تاريخ محافظة الأنبار وهويتها الحضارية".

وأضاف أن "للكوادر الأثارية دوراً كبيراً في شرح ما تمثله هذه الشواهد التاريخية القائمة والتي تبين عمق تاريخ المحافظة، إضافة إلى الرسائل التي تبعثها بأن حضارتنا تتحدى الإرهاب وأنها مدينة التعايش السلمي منذ أقدم العصور".

وأوضح حمدي أنه "لا يزال العمل مستمراً وبالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والحكومة المحلية في دعم كافة المجموعات والكروبات السياحية التي تزور المواقع الاثرية"، لافتا إلى أن "كوادر مفتشية آثار الأنبار لن تبخل جهدا في إيصال المعلومة للسياح وللمهتمين والقادمين الى المحافظة في ما يخص تاريخ المحافظة والمواقع الأثرية وتزويدهم بكل ما يحتاجون من معلومات".

وبين أنه " في العام القادم ستكون هناك زيادة كبيرة في أعداد زائري الأماكن الأثرية، وأن محافظة الأنبار جاهزة لاستقبال جميع القادمين".