الخارجية العراقية تسحب يد مستشارة بسبب كلمة لنتنياهو

2024-12-05 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن وزارة الخارجية العراقية قررت سحب يدمستشارة لم تنسحب أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة فيمقر الأمم المتحدة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخارجية قررت سحب يد المستشارة سمر القيسي منالوظيفة بسبب عدم انسحابها من قاعة الأمم المتحدة عندما ألقى رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر الأمم المتحدة".

وأضاف"القرار تضمن نقل المستشارة سمر القيسي من نيويورك إلى مقر الوزارة في بغداد"،مضيفاً أن "القرار تضمن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب عدم انسحاب القيسيمن القاعة أثناء القاء نتنياهو كلمته".

وكانرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى كلمة في مقر الأمم المتحدةبولاية نيويورك الأمريكية مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واظهرت مقاطعفيديو تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تواجد الموظفة في وزارةالخارجية العراقية سمر القيسي دون أن تنسحب.

وعلىإثر ذلك قام عدد من النواب بجمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين علىخلفية عدم انسحاب ممثلية العراق من القاعة عند إلقاء نتنياهو كلمته.

كماوجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "الكتلة الصدرية" المنسحبة من مجلسالنواب بمقاضاة الموظفة لعدم انسحابها من قاعة الأمم المتحدة خلال خطاب نتنياهو.