أوبك بلس تُمدد التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نيسان 2025
2024-12-05 16:35:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
مددت مجموعة أوبك بلس، اليوم الخميس، التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نيسان 2025.
وارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، على خلفية أنباء تمديد أوبك بلص التخفيضات الطوعية.
وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 2% عند 73.21 دولاراً للبرميل.
مددت مجموعة أوبك بلس، اليوم الخميس، التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نيسان 2025.
وارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، على خلفية أنباء تمديد أوبك بلص التخفيضات الطوعية.
وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 2% عند 73.21 دولاراً للبرميل.