2024-12-05 16:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعمددت مجموعة أوبك بلس، اليوم الخميس، التخفيضات الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نيسان 2025.وارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم، على خلفية أنباء تمديد أوبك بلص التخفيضات الطوعية.وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 2% عند 73.21 دولاراً للبرميل.