2024-12-05 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، حكماً عراقياًلقيادة مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية التي ستقام في جزيرة سيشل منتصف العامالمقبل.

وقالعضو دائرة الحكام في اتحاد الكرة لؤي صبحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحادالدولي لكرة القدم (فيفا) أشعرنا بكتاب رسمي بتواجد اسم الحكم الدولي أكرم مهديضمن القائمة الأولية التي ستدير مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام فيجزيرة سيشل العام المقبل".

وأضافأن "التسمية، التي تعد الأولى من نوعها على صعيد التحكيم العراقي، جاءت بعدالمستويات المتميزة التي قدمها الحكم العراقي أكرم مهدي، وآخرها في بطولة نيومالدولية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، والتي أحرز لقبهاالمنتخب البرازيلي في فئة الرجال والمنتخب الإسباني في فئة النساء، حيث أدار الحكمأكرم مهدي العديد من المباريات على نطاق الفئتين".

وأشارصبحي إلى أن "الحكم الدولي أكرم مهدي سيدخل خلال المدة المقبلة في عدد منالدورات على منصة زووم تحضيراً للمشاركة المهمة في بطولة كأس العالم".

يشارإلى أن الحكم الدولي أكرم مهدي تم اختياره إلى جانب سبعة حكام يمثلون قارة آسيالقيادة البطولة العالمية.