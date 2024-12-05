"الجوية" تقيل القطري وسام رزق وتتفق مع لؤي صلاح لقيادة "الصقور"

2024-12-05 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قررت إدارة القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، إقالة المدرب القطري وسام رزقبعد النتائج المخيبة وخروج الفريق من دوري أبطال أندية آسيا2، والاتفاق مع لؤيصلاح لقيادة "الصقور".

وقالمصدر في إدارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة اتفقت مع المدرب لؤي صلاحلقيادة الفريق لما تبقى من الدوري خلفاً للمقال القطري رزق".

‏وأشارإلى أن "إدارة النادي عقدت اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر اليوم معالمدرب وسام رزق وناقش الطرفان الجوانب التي أدت إلى خروج الفريق من البطولة الآسيويةوسوء بعض النتائج في دوري نجوم العراق".

وبينأن "الطرفين توصلا إلى فسخ العقد مع تقديم الشكر والامتنان للمدرب القطري رزقللجهود التي بذلها".

‏وأشارإلى ان "الإدارة اتفقت مع المدرب لؤي صلاح وتم حسم بعض الأمور المتعلقة معهوالتوصل إلى اتفاق بنسبة كبيرة لقيادة الصقور لما تبقى من الدوري".