2024-12-05 16:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادحصلت (المدى)، اليوم الخميس، على وثيقة تظهر صدور امر إداري بإعفاء عبد الحسين محسن مدير قسم مطار البصرة بالشركة العامة لإدارة المطارات وتعيين حسن عبد الهادي مدير قسم الاتصالات في المطار بديلا عنه.

