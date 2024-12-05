2024-12-05 17:00:04 - المصدر: ايشان

كشف علماء الآثار عن لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في بلاد وادي الرافدين والتي تعود للألفية الخامسة ما قبل الميلاد، عبر العثور على ألواح طينية في موقع أثري جنوب غرب مدينة “كلار” في إقليم العراق. وقال عالم الآثار والمنقب العراقي، كاظم النجفي، في تصريح لوسائل إعلام عربية إن عمليات التنقيب في موقع “شاخي كورا” ضمن […]

ظهرت المقالة ألواح طينية تكشف “سراً” عمره آلاف السنين.. هكذا انهارات حكومات الرافدين المركزية أولاً على ايشان.



