2024-12-05 17:00:04 - المصدر: ايشان

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اختيار جندي سابق وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق، دانيال بي دريسكول، لتولي منصب وزير الدفاع. وذكر ترامب أن دريسكول قد أكمل دورة قوات المظلات الخاصة للجيش الأميركي، وخدم مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق. وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “سيكون دان محاربا شجاعا لا […]

ظهرت المقالة ترامب يختار جندياً سابقاً وأحد قدامى المحاربين في العراق وزيراً للدفاع أولاً على ايشان.



