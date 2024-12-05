2024-12-05 17:00:04 - المصدر: ايشان

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بأن الحرب الدائرة في سوريا بين الرئيس بشار الأسد وفصائل المعارضة، تبدّد آمال إسرائيل في إمكانية إبعاد الأسد عن إيران، وتضعه في مأزق بين خيارين لا ثالث لهما، أما الأسد أو المعارضة “الإسلامية المتطرفة”. وذكرت الصحيفة أن “التقدم المفاجئ الذي أحرزته قوات المعارضة في الحرب الأهلية السورية يشكل معضلة […]

ظهرت المقالة تقدم الفصائل “المتطرفة” في سوريا خسارة لإسرائيل: علاقة الأسد بإيران تُبعث من جديد أولاً على ايشان.



