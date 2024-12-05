(الدفاع) التركية تعلن تحييد 53 "إرهابيا" خلال أسبوع

2024-12-05 17:00:04 - المصدر: كونا

أنقرة - 5 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس تحييد 53 "إرهابيا" الأسبوع الماضي في عمليات نفذتها قواتها شمالي العراق وسوريا.وذكر المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة زكي أكتورك في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها من دون توقف وبنجاح داخل البلاد وعبر الحدود ضد كل أنواع التهديدات والمخاطر.وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير الماضي بلغ 2664 "إرهابيا" في شمالي العراق وسوريا.وعلى صعيد متصل قال أكتورك "إن بلاده لن تسمح للتنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا خطرا على وحدة تراب سوريا وسيادتها الاستفادة من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة".وأضاف أن تركيا تتابع عن كثب الأنشطة التي بدأتها فصائل المعارضة السورية في منطقة حلب والتطورات ذات الصلة في إطار الأهمية والأولوية الممنوحة لوحدة سوريا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب.وتنفذ تركيا عمليات ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران. (النهاية) ا ع س / ن س ع