2024-12-05 17:00:05 - المصدر: الطاقة

ارتفعت صادرات العراق من غاز النفط المسال إلى نحو 70 ألف طن (511 ألف برميل) شهريًا، وذلك بعد نجاح بغداد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المخصص لأغراض الطبخ والتدفئة. وأعلنت شركة غاز البصرة، اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول (2024)، حجم إنتاجها خلال العام الحالي 2024، مؤكدة تحقيق زيادة في إنتاج الغاز المسال (LPG) والمكثفات. …

إقرأ: صادرات العراق من غاز النفط المسال تتجاوز 70 ألف طن شهريًا على منصة الطاقة



