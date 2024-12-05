الميناء يتجاوز أربيل بثلاثية نظيفة والزوراء يتعادل مع نفط البصرة

2024-12-05 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحقق فريق الميناء، اليوم الخميس، فوزا عريضا على اربيل بثلاثة اهداف نظيفة فيما تعادل سلبيا الزوراء مع نفط البصرة ضمن الجولة الـ 10 لدوري نجوم العراق.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إن فريق⁩ الميناء حقق فوزا عريضا على أربيل بثلاثية نظيفة، وسجل اهداف الميناء مسلم موسى في الدقيقة 59 و 73 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 81.وتعادل الزوراء ونفط البصرة بدون اهداف جرت في ملعب الكوت وشهدت اضاعة ضربتي جزاء من قبل الزوراء.