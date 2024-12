توقف الاتصالات في مدينة حلب

2024-12-05 18:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم الخميس، توقف الاتصالات في محافظة حلب التي تتعرض لهجمات من المجموعات الإرهابية منذ الأربعاء قبل الماضي.وأوضحت الشركة السورية للاتصالات أن المجموعات الإرهابية واصلت الاعتداء على المقاسم الهاتفية في المنطقة الوسطى والشمالية توقفت الاتصالات في محافظة حلب، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن السورية.وفي وقت سابق، أصدرت القيادة العامة للجيش […]

