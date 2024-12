رسالة من الجولاني إلى السوداني: لا ترسل الحشد الشعبي لسوريا

2024-12-05 18:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى بعد تقدم الفصائل المسلحة نحو مركز مدينة حماة، ودخول بعض أحيائها، أطل زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، ليعلن أن قواته دخلت المدينة، وسيطرت عليها، لتصبح رابع أكبر مدينة في سوريا بين يديها. كما وجه القيادي في الهيئة التي كانت تعرف سابقا بـ "النصرة"، رسالة في فيديو نشر عبر حسابات للهئية على […]

