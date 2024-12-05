درجال يحسم مصير عماد محمد في قيادة منتخب الشباب

2024-12-05 18:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حسم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، مصير مدربَ منتخب الشباب عماد محمد.

وأكد درجال بحسب بيان لاعلام الاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "من بين أولوياتنا واهتماماتنا هو دعمُ منتخب الشباب عماد مستقبل كرتنا، وإن الجميعَ يدرك حجمَ المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق لاعبينا، فهم أهلٌ لتلك المسؤولية" مشيرا الى "سعيَ الاتحاد لتوفير جميع وسائل الإعداد للمُنتخب، وتنفيذ البرنامج المُقدم من الملاكِ التدريبيّ تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا التي تقام في شهر شباط/فبراير من العام المُقبل".

وأضاف، ان "المنتخبَ لابدَّ أن يبقى في المقدمةِ، والأهم هو الوصولُ إلى كأس العالم المُقبلة دون 20 عاماً".

من جهته، قدّم مدربُ منتخب الشباب عماد محمد شكره لرئيسِ الاتحاد لاهتمامه الكبير، مبيناً: إن المنتخبَ سيكون على موعدٍ مع تحقيق نتائجَ متميزةٍ في مشاركته بنهائياتِ كأس آسيا المُرتقبة.

وقال عماد، إن: "الاجتماعَ اليوم مع رئيس الاتحادِ بحُضورِ أعضاء المكتب التتفيذيّ، كان إيجابياً، وتمحورت النقاشاتُ حول برنامج إعدادِ المنتخب، وإن الاتحاد داعمٌ كبير لتحضيراتِ المنتخب لنهائياتِ كأس آسيا".

وأضاف "نأملُ أن نقدمَ مستوياتٍ ايجابيةً كوننا وصيف البطولة السابقة في أوزبكستان، وإن اللاعبين عازمون على تقديمِ صورةٍ مشرفةٍ تعكس مكانةَ الكرة العراقيّة، وبما يليقُ بسمعتها على الصعيدِ القاريّ".