الميناء يقسو على أربيل والزوراء يتعثر في مباراة الصدارة

2024-12-05 18:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق الميناء بنتيجة (3-0) على ضيفه أربيل، خلال المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، بالجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.

وتقدم الميناء بهدف بعد مرور 59 دقيقة عن طريق لاعبه مسلم موسى ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بالدقيقة 73.

وعزز علاء عبد الزهرة تقدم فريقه بهدف ثالث بالدقيقة 81.

الفوز رفع رصيد الميناء إلى النقطة 11 في المركز 14 بفارق الأهداف عن الطلبة صاحب المركز 13 والكرخ صاحب المركز 12.

وتوقف رصيد أربيل عقب الخسارة عند النقطة 15 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الزوراء والنفط وزاخو أصحاب المراكز من الثالث للأول.

في المقابل تعثر فريق الزوراء أمام نفط البصرة بعد ان تعادلا سلباً (0-0) على ملعب الكوت الاولمبي لحساب ذات الجولة العاشرة.

وشهدت المباراة إضاعة الزوراء 3 ركلات ترجيحية ليفقد بها فرصة صدارة الدوري ويبقى بالترتيب الثالث برصيد 16 نقطة.