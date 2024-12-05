رئيس مجلس الأمناء ووكيل وزير الخارجية يبحثان آفاق التعاون وفرص العمل المشتركة

2024-12-05 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي مع وكيل وزير الخارجية هشام العلوي، اليوم الخميس، آفاق التعاون وفرص العمل المشتركة.وذكر بيان لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي وعضو المجلس إسلام السعدي، استقبلا وكيل وزير الخارجية هشام العلوي والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "الطرفين ناقشا آفاق التعاون وفرص العمل المشتركة، حيث قدم العلوي شرحاً موجزاً عن أهم النشاطات والأدوار التي تقوم بها وزارة الخارجية والفعاليات المزمع عقدها في مختلف بعثاتها الدبلوماسية وهي تعيش ذكرى مئوية تأسيسها".وأعرب الغانمي عن شكره العميق لوزارة الخارجية لدعمها المستمر لعمل شبكة الإعلام العراقي لا سيما في تمثيلها للعراق عبر حضورها في المحافل الإعلامية الدولية"، مؤكداً، "أهمية استمرار التعاون الوثيق بينهما ومبدياً استعداد الشبكة التام لتقديم كل ما من شأنه دعم عمل وزارة الخارجية وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".بدوره، أشاد العلي بالأداء الرفيع لشبكة الإعلام العراقي في مواكبة الأحداث وتحولها إلى نافذة رصينة للخبر والمعلومة، وأثنى على تغطيتها للحفل المركزي لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية، كما أبدى العلوي رغبة الخارجية بإبرام بروتوكول تعاون مع الشبكة على مستوى التدريب والتنسيق والعمل المشترك، وفق البيان.