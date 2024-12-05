مجلس واسط يتوعد وزارة الكهرباء: بيننا وبينكم القانون والقضاء

2024-12-05 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف عضو مجلس محافظة واسط حبيب البدري، يوم الخميس، واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة بأنه "سيء للغاية"، مشيراً إلى تحرك قضائي ضد وزارة الكهرباء من جانبي الحكومتين التنفيذ والتشريعية بالمحافظة.

وقال البدري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً مع وزارة الكهرباء يقضي بتزويد واسط بـ1100 ميغاواط لغرض التمكن من تنفيذ التزاماتها مع أبناء المحافظة خاصة وان غالبية المشاريع وحتى الفلاحين باتوا يعتمدون على الكهرباء خاصة في منظومات السقي الحديثة".

وأضاف أنه "لا يوجد أي التزام بهذا الاتفاق من قبل وزارة الكهرباء بحجة انقطاع الغاز الايراني، علما ان وفداً حكومياً زار أكثر من مرة محطة الزبيدية ووجد ان الكهرباء تتولد من نفط وغاز شركة بروما العاملة في حقل الاحدب النفطي ضمن حدود المحافظة، وهذا يعني لا علاقة للغاز الايراني بالموضوع الذي تتحجج به الوزارة".

وتابع البدري، أن "الملاحظ على الكهرباء انها تنقطع في ذروة فصل الصيف في الشهر السابع وفي ذروة فصل الشتاء في الشهر 12 بمحافظة واسط، ونحن من حقنا ان نطالب بتوضيح من وزارة الكهرباء حول الانقطاع الدائم في وقت الذروة الصيفي والشتائي في المحافظة".

وقال، إن "المحافظة اليوم باشرت بإجراءات الدعاوى القضائية ضد وزارة الكهرباء أمام المحكمة الاتحادية لغرض المطالبة بحقوق واسط، وايضا مجلس المحافظة سيقيم دعاوى ضد محطة الزبيدية الحرارية من اجل التعرف على الحقيقة واسباب استمرار انقطاع الكهرباء المتكرر في واسط"، مؤكدا أن "الفيصل بيننا وبين الكهرباء هو القانون والقضاء".

وأوضح عضو مجلس واسط، ان "محطة الزبيدية إنتاجها اليومي يبلغ 2500 ميغاواط، وواسط تاخذ منه فقط 450 ميغاواط، والبقية يصدر إلى بغداد، ونحن نسعى للحفاظ على مكتسبات ابناء واسط حيث أن حصتها 1100 ميغاواط، لكن لا يصلها أي شيء سوى 450 ميغاواط مع الاشارة إلى واسط بحاجة إلى 1900 ميغاواط وبالتالي يصل واسط تشغيل يومي ساعتين فقط، و22 ساعة إطفاء في الوقت الحالي".

وكان محافظ واسط محمد المياحي، كشف عن تحركات لرفع دعاوى ضد وزارة الكهرباء، بتهمة التلاعب بالحصص، مؤكدا أن حكومة واسط باتت تشعر بالعار لوجود محطة كهرباء الزبيدية.

وتابع المياحي في مؤتمر صحفي حضره وكالة شفق نيوز، ان " صبرنا نفذ ووصلنا لطريق مسدود مع وزارة الكهرباء بسبب سوء إدارتها"، داعيا " مجلس المحافظة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة بشأن الكهرباء في واسط".

ونشر المحافظ محمد جميل المياحي جدولاً يبين ساعات تجهيز كل محافظة، حيث كانت ساعات تجهيز محافظة واسط 6.30، فيما كانت البصرة 24 ساعة والنجف وميسان 22 ساعة لكل منهما.

وعلق المياحي على الجدول قائلا، "هكذا توزع وزارة الكهرباء الإنتاج بين المحافظات.. شاهدوا مستوى التمييز.. شاهدوا مستوى عدم المهنية.. شاهدوا حجم الاستخفاف بمحافظات دون محافظات اخرى".