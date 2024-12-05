"أوبك+" يؤجل زيادة إنتاج النفط إلى نيسان 2025

2024-12-05 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن تحالف"أوبك+"، يوم الخميس، تأجيلزيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لمدة ثلاثةأشهر حتى أبريل/نيسان 2025، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتجنب تراجع كبير فيالأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام.

وذكر التحالف في بيانله أن مجموعة "أوبك+" التي تشمل دول منظمة أوبك وحلفاؤها الذين أبرزهمروسيا "ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا،والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حتى نهاية مارس/آذار2025".

وأضاف أن هذه التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل سيتمإعادتها للأسواق بشكل تدريجي على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026،"لدعم استقرار السوق"، مردفاً: "يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهريةمؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق".

وكان من المقرر أن يبدأ التحالف زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميافي يناير المقبل، وبحسب القرار الصادر اليوم فإن هذه الزيادات ستبدأ في أبريل/نيسانالمقبل.

كماقررت دول التحالف تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميليوميا والتي تم الإعلان عنها في أبريل/نيسان 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول2026، بدلا من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.