من قضاء خانقين.. السيد الحكيم يشدد على أخذ الحيطة والحذر من التطورات الإقليمية في سوريا

2024-12-05 18:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

من قضاء خانقين في محافظة ديالى وفي مضيف كاكه إبراهيم علي رضا، وبحضور قائم مقام القضاء و النائب وعضو مجلس المحافظة من القضاء ، التقينا عددا من الشيوخ والوجهاء من مختلف مكونات خانقين، واستذكرنا سيرة الراحل الكبير مام جلال (رحمه الله)، واستذكرنا طبيعة العلاقة التاريخية بين الكرد وأهالي خانقين وأسرة آل الحكيم، كما استذكرنا موقف الإمام الحكيم (قدس سره)، الذي حمى الكرد من آلة القتل وقتها، وأشدنا بدور مام جلال (رحمة الله عليه) وعلاقته بشهيد المحراب وعزيز العراق (قدس الله سرهما)، وأكدنا أهمية منهج مام جلال حتى وصفته المرجعية العليا بأنه صمام أمان العراق.

أشرنا إلى طبيعة المتغيرات الإيجابية على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، وبيّنا أن الاختلاف السياسي أمر طبيعي، وعلينا إدارة الاختلاف.

قلنا بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التطورات الإقليمية في سوريا، وبيّنا أن العراق اليوم مختلف عن المرحلة السابقة سياسيا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا، وشددنا على الوحدة الوطنية وضبط إيقاع التصريحات لمواجهة التحديات.