مصرع واصابة 5 اشخاص من بغداد بحادث سير على طريق كركوك

2024-12-05 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، بمصرع واصابة 5 اشخاص جميعهم من بغداد بحادث سير على طريق كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مدنياً لقي حتفه واصيب 4 آخرون بينهم حالة حرجة في حادث سير على طريق كركوك- بغداد".

وأضاف ان "المصابين تم نقلهم الى مركز طبي قريب لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "الحادث هو الثالث من نوعه في هذا المقطع خلال أسبوع".

وتشكل بعض الطرق في ديالى وكركوك وصلاح الدين اشبه بطرق موت حقيقية بسبب المعدلات العالية لحوادث السير فيها.



