2024-12-05 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، عن وجبة جديدة من المعينين الجدد.

ونوهت التعليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى "مباشرة وتحديد مكان العمل للذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأمرين الوزاريين (2701) في 2024/10/10 و(3225) في 2024/11/14 والشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري ومرفقاته من القائمة المنشورة في موقع الوزارة الرسمي (أضغط هنــــــــا)".





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