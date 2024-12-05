2024-12-05 18:36:04 - المصدر: ايشان

مع تصاعد الأحداث التي تشهدها سوريا، لا سيما في مناطقها الشمالية، تتوالى الأنباء التي تتحدث عن تدخل قوات عراقية، في هذا الصراع، على الرغم من نفي رسمي من بغداد. تهديد فصائل المقاومة العراقية، بالتوجه إلى سوريا، دفع زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية، المدعو أبو محمد الجولاني إلى توجيه رسالة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعياً […]

ظهرت المقالة “خشية من تدخل الحشد”.. الجولاني يوجه رسالة مباشرة للسوداني: لن نصل حدود العراق أولاً على ايشان.



