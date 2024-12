2024-12-05 18:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل أن السلطات الامنية قررت إطلاق سراح محافظ ذي قار السابق الدكتور محمد هادي الغزي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول القرار أو الإجراءات التي تبعته.

