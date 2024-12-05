اتحاد الكرة يؤكد دعمه الكامل لتحضيرات منتخب الشباب لنهائيات كأس آسيا

2024-12-05 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الخميس، دعمه الكامل لتحضيرات منتخب الشباب لنهائيات كأس آسيا.وذكر بيان لاتحاد الكرة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، التقى مدربَ منتخب الشباب عماد محمد والمدير الإداري نديم كريم؛ لمناقشةِ برنامج إعدادِ المنتخب لنهائياتِ كأس آسيا المُقبلة، وحضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر وأحمد الموسوي وغالب الزاملي".وأكد رئيس الاتحاد، "سعي الاتحاد لتوفير جميع وسائل الإعداد للمُنتخب، وتنفيذ البرنامج المُقدم من الملاكِ التدريبيّ تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا التي تقام في شهر شباط/ فبراير من العام المُقبل".وأضاف، أن "المنتخب لا بد أن يبقى في المقدمة، والأهم هو الوصولُ إلى كأس العالم المُقبلة دون 20 عاماً.وتابع درجال، "من بين أولوياتنا واهتماماتنا هو دعمُ منتخب الشباب عماد مستقبل كرتنا، وأن الجميعَ يدرك حجمَ المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق لاعبينا، فهم أهل لتلك المسؤولية".من جهته، قدّم مدربُ منتخب الشباب "عماد محمد" شكره لرئيسِ الاتحاد لاهتمامه الكبير، مبيناً، أن "المنتخبَ سيكون على موعدٍ مع تحقيق نتائج متميزة في مشاركته بنهائياتِ كأس آسيا المُرتقبة"، موضحا، أن "الاجتماعَ اليوم مع رئيس الاتحادِ العراقي لكرة القدم عدنان درجال بحُضورِ أعضاء المكتب التنفيذي، كان إيجابياً، وتمحورت النقاشاتُ حول برنامج إعدادِ المنتخب، وأن الاتحاد داعمٌ كبير لتحضيرات المنتخب لنهائياتِ كأس آسيا".وأضاف، "نأملُ أن نقدمَ مستوياتٍ إيجابيةً كوننا وصيف البطولة السابقة في أوزبكستان، وإن اللاعبين عازمون على تقديمِ صورةٍ مشرفةٍ تعكس مكانةَ الكرة العراقيّة، وبما يليقُ بسمعتها على الصعيدِ القاري".