إغلاق مصاف نفطية واعتقال أصحابها في أربيل

2024-12-05 19:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايشأربيل، مساء الخميس، إغلاق عدد من المصافي النفطية وإلقاء القبض على أصحابها.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها بدأت حملةبحث وتفتيش في المصافي النفطية بحدود محافظة أربيل، حيث تمكنت من إغلاق عدد منالمصافي التي قامت بفتح مصافٍ أخرى داخل المصافي الصغيرة وإنتاج محروقات متدنيةالجودة والتي تنبعث منها غازات سامة مضرة بالبيئة".

وأضاف البيان، أن "قوات الإسايش قامت بإغلاق هذه المصافي وإلقاء القبضعلى أصحابها".