المحمداوي: عمل كبير لإنشاء خط دفاعي متكامل على الحدود مع سوريا

2024-12-05 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، عن عمل أمني لإنشاء خط دفاعي متكامل على الحدود مع سوريا، فيما طمأن الشعب العراقي بتأمين الحدود.وقال المحمداوي في تصريح وزعته خلية الإعلام الأمني- وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة برفع الجاهزية في مواجهة التحديات، تم إجراء مناورة على انفتاح القطعات"، مبينا، أن "هناك جولة ميدانية تفصيلية بحضور رئيس أركان الجيش وقائد الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي على الخط الحدودي العراقي السوري وصولاً إلى المثلث الحدودي مع سوريا والأردن".واضاف، "قطعاتنا ومنذ 3 سنوات نفذت عملاً كبيراً على الحدود سواء في تأمين الحدود وبناء التحصينات ونصب الكاميرات وتعزيز القطعات"، مشيرا إلى، أن "الوضع في سوريا مؤلم جداً وهي ساحة عمليات مؤثرة على مستوى السياسة والأمن والاقتصاد على الساحة العراقية، ما يتطلب عملاً كبيراً ودؤوبا وتواجد القطعات".وبين، "كانت هنالك رؤية لحركة قطعات كبيرة على الحدود"، لافتا إلى، أن "هناك عملا كبيرا برؤية استراتيجية لإنشاء خط دفاعي عراقي متكامل من أبطال الجيش والحشد الشعبي خلف قوات الحدود على الحدود مع سوريا وهي أعمال احترازية".وطمأن المحمداوي الشعب العراقي، بأن "الوضع على الحدود آمن وقطاعاتنا تنتشر بشكل كبير"، موضحا، أن "الوضع الحالي لن يسمح بتكرار سيناريو 2014".