أحمد الشرع "الجولاني" يفرض نفسه لاعبا أساسا على الساحة السورية

2024-12-05 20:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

أدرجت الولايات المتحدة الجولاني على قائمة الإرهابيين في عام 2013 (رويترز)

عندما كان زعيماً لفرع تنظيم "القاعدة" المتشدد خلال الحرب الأهلية السورية، لم تكن شخصية "أبو محمد الجولاني" الغامضة معروفة، وظل متوارياً عن الأنظار حتى عندما أصبحت جماعته الأقوى في محاربة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

واليوم، أصبح أحمد الشرع (الإسم الحقيقي للجولاني) أبرز قيادي في المعارضة المسلحة داخل سوريا بعد أن دخل تدريجاً دائرة الضوء منذ أن قطع علاقاته بـ"القاعدة" عام 2016، وغير اسم جماعته وتوجهها وأصبح الحاكم الفعلي لمنطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا.

وبات هذا التحول جلياً بعد أن سيطرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الجولاني على حلب الأسبوع الماضي. وظهر الجولاني أكثر من مرة وهو يبعث رسائل تهدف لطمأنة الأقليات في سوريا التي تخشى الجماعات المتشددة منذ زمن بعيد. وكانت "هيئة تحرير الشام" تعرف باسم "جبهة النصرة" سابقاً عندما كانت فرعاً لتنظيم "القاعدة" المتشدد في سوريا.



تغيرات في المظهر والخطاب



ولدى دخول مقاتلي المعارضة السورية حلب أكبر مدينة سورية قبل الحرب ظهر الجولاني عبر تسجيل فيديو في زي عسكري وهو يصدر أوامر عبر الهاتف، ويذكر المقاتلين بإرشادات لحماية الناس ويمنعهم من دخول البيوت.

وأظهر مقطع فيديو آخر الجولاني وهو في زيارة أمس لقلعة حلب برفقة مقاتل يلوح بعلم الثورة السورية الذي رفضته من قبل "جبهة النصرة" باعتباره رمزاً إلحادياً، لكن الجولاني تقبله خلال الآونة الأخيرة في لفتة باتجاه المعارضة السورية الأوسع نطاقاً.

وقال المتخصص في الشأن السوري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما جوشوا لانديس إن "الجولاني أكثر ذكاءً من الأسد. غيَّر أدواته ومظهره العام، وعقد تحالفات جديدة وأطلق رسالته المتوددة" للأقليات.

وقال الباحث في مركز سينتشوري إنترناشيونال للأبحاث آرون لوند إن الجولاني و"هيئة تحرير الشام" تغيرا بصورة ملحوظة، لكنه أشار إلى أنه وجماعته ظلا "على نهج التشدد إلى حد ما".

وتابع قائلاً "إنها حملة علاقات عامة، لكن حقيقة أنهم يبذلون هذا النوع من الجهد أصلاً تظهر أنهم لم يعودوا بذات التشدد الذي كانوا عليه. والحرس القديم من القاعدة أو تنظيم ’داعش‘ لم يكن ليفعل ذلك أبداً".



السيرة الذاتية



وبرز الجولاني و"جبهة النصرة" باعتبارهما الأقوى بين فصائل المعارضة التي ظهر عديد منها خلال الأيام الأولى للانتفاضة ضد الأسد، قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقبل تأسيس "جبهة النصرة" قاتل الجولاني مع تنظيم "القاعدة" في العراق، إذ قضى خمسة أعوام داخل سجن أميركي. وأرسله زعيم تنظيم "داعش" في العراق خلال ذلك الوقت أبو عمر البغدادي إلى سوريا بمجرد بدء الانتفاضة لينشئ موطئ قدم للتنظيم هناك.

وأدرجت الولايات المتحدة الجولاني على قائمة الإرهابيين عام 2013، وقالت إن تنظيم "القاعدة" في العراق كلفه بالإطاحة بنظام الأسد وفرض الشريعة الإسلامية في سوريا، وإن "جبهة النصرة" نفذت هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل مدنيين وتبنت رؤية طائفية عنيفة.

وصنفت تركيا الداعم الخارجي الرئيس للمعارضة السورية "هيئة تحرير الشام" جماعة إرهابية، على رغم أنها تدعم بعض الفصائل الأخرى التي تقاتل في شمال غربي سوريا.

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توسع سريع

وأجرى الجولاني أول مقابلة إعلامية له عام 2013 وكان ظهره للكاميرا، يلف غطاء أسود ما ظهر من رأسه ووجهه. ودعا في المقابلة على قناة "الجزيرة" إلى حكم سوريا وفقاً للشريعة الإسلامية.

وبعد نحو ثمانية أعوام، أجرى مقابلة مع برنامج "فرانت لاين" على محطة الشبكة التلفزيونية الأميركية (بي. بي.أس) مواجهاً الكاميرا وهو يرتدي قميصاً وسترة.

وقال الجولاني إن من الظلم تصنيفه إرهابياً وإنه يعارض قتل الأبرياء.

وشرح بالتفصيل كيف توسعت جبهة النصرة من ستة رجال رافقوه من العراق إلى 5 آلاف في غضون عام. لكنه قال إن جماعته لم تشكل تهديداً للغرب أبداً.

وأضاف "أكرر، انتهى ارتباطنا بـ’القاعدة‘ وحتى عندما كنا مع ’القاعدة‘ كنا ضد تنفيذ عمليات خارج سوريا، لأن القيام بعمل في الخارج يتعارض تماماً مع سياستنا".

وخاض حرباً دامية ضد حليفه القديم أبو عمر البغدادي بعد أن سعى تنظيم "داعش" إلى فرض السيطرة على "جبهة النصرة" عام 2013. وعلى رغم علاقتها بتنظيم "القاعدة" كانت "جبهة النصرة" تعد أكثر تسامحاً وأقل قسوة في تعاملاتها مع المدنيين والجماعات المعارضة الأخرى مقارنة بـ"داعش".

وطُرد تنظيم "داعش" لاحقاً من الأراضي التي احتلها في كل من سوريا والعراق على يد مجموعة من الخصوم، منهم تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة.

ومع انهيار "داعش" عزز الجولاني قبضة "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأسس إدارة مدنية تسمى "حكومة الإنقاذ".

ويصف النظام السوري "هيئة تحرير الشام" بأنها جماعة إرهابية، وهي نفس الصفة التي يطلقها على باقي جبهات المعارضة التي ثارت ضده.



طمأنة الأقليات



ومع تقدم قوات المعارضة الآن، أصدرت قيادة هيئة تحرير الشام عدة بيانات تسعى إلى طمأنة العلويين الشيعة والأقليات السورية الأخرى. ودعا أحد البيانات العلويين إلى النأي بأنفسهم عن النظام وأن يكونوا جزءاً من سوريا المستقبلية التي "لا تعترف بالطائفية".

وفي رسالة إلى سكان بلدة مسيحية جنوب حلب أمس قال الجولاني إنهم في أمان وإن ممتلكاتهم مصانة، وحثهم على البقاء في منازلهم ورفض "الحرب النفسية" التي تشنها حكومة النظام السوري.

وقال الباحث لوند عن الجولاني "إنه مهم فعلاً. الزعيم الرئيس للمتمردين في سوريا، وأبرز قائد إسلامي".

وتابع أن "هيئة تحرير الشام" أظهرت "قدرة لوجيستية وإدارية" من خلال حكم الأراضي التي تسيطر عليها في إدلب لأعوام. وأضاف "تبنوا شعارات الثورة السورية... ويستخدمونها الآن ويحاولون ربط أنفسهم بإرث الثورة ’نحن جزء من حراك عام 2011 الناس الذين ثاروا ضد الأسد لكننا أيضاً إسلاميون‘".







