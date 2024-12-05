2024-12-05 20:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، على ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعباً وكل الجهات في الشأن السوري.

وقال الصدر في تغريدة، على حسابه في منصة (إكس): "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدّد والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية".

وأضاف "نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره، آملاً من الجميع أن لا ينجر خلف مخططات الثالوث المشؤوم إمريكا وبريطانيا وإسرائيل ومن لف لفها لتدمير الدين ووحدة الصف وبث الفرقة".

وشدد الصدر "كما ويجب الإلماع إلى ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعباً وكل الجهات والمليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق، بل ويجب على الحكومة منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي في عراقنا الحبيب".











