2024-12-05 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلّب فريق الطلبة على ضيفه فريق الكرخ بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب المدينة بالعاصمة بغداد عند الساعة 5:15 من مساء اليوم الخميس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه في الدقيقة 64 عن طريق لؤي العاني.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 14 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 11 بالمركز 13.