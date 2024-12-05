الكهرباء تنجز مشروعا استراتيجيا لتعزيز نقل الطاقة بنسبة 150 بالمئة

2024-12-05 20:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إنجاز مشروع استراتيجي لتعزيز نقل الطاقة بنسبة 150 بالمئة.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "في إطار خطة وزارة الكهرباء الشاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات نقل الطاقة الكهربائية في العراق، وتنفيذاً لتوجيهات وزير ‏الكهرباء زياد علي فاضل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، تم إنجاز مشروع استراتيجي لتأهيل خطين ‏رئيسين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة الديوانية".وأضاف البيان، أن "المشروع يتضمن تأهيل خطين هما:خط قادسية - الديوانية بجهد (132 ‏k.v‏) بطول 6.4 كم.خط قادسية - الشامية الجديدة بجهد (132 ‏k.v‏) بطول 16.6 كم".وأكد البيان، أن "المشروع تم تنفيذه باستخدام تقنية الأسلاك الحرارية فائقة الدقة، حيث تمت عملية استبدال شاملة للخطوط القديمة والمتضررة، حيث سيرفع هذا التطوير القدرة التصميمية للطاقة المنقولة من (90 ‏mva‏) إلى (225 ‏mva‏ )، مما يمثل زيادة بنسبة (150%) في القدرة ‏الاستيعابية للشبكة".‏وتابع، أن "هذا المشروع الحيوي أنجز بجهود وخبرات وطنية من مهندسي وفنيي الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، ‏حيث سيسهم في تحقيق استقرارية أكبر في التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين".