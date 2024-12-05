التعليم تطلق منصة التقديم الخاصة بفتح الملفات الدراسية للموظفين الدارسين خارج العراق

2024-12-05 20:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق منصة تقديم فتح الملفات الدراسية للموظفين الدارسين خارج العراق.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم إطلاق منصة التقديم الالكترونية الخاصة بفتح الملفات الدراسية للموظفين الدارسين خارج العراق، على وفق قانون ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ (الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة)".وأضاف البيان، أن "التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق 2024/12/5، من خلال ملء الموظف بياناته عن طريق رابط المنصة: (​https://portal.scrd-gate.gov.iq​​​)الفئات ومتطلبات التقديم?: ​https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/5122024.pdf​​​