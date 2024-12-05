2024-12-05 21:00:03 - المصدر: فرانس 24

اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة "كذبة القرن"، في إطار فضيحة تتسبب بإحراج للطبقة السياسية العراقية منذ أشهر. وفي بلد تهزه فضائح السياسة والفساد بانتظام واعتاد على تصفية الحسابات من خلال حملات تضليل إعلامي، استنفر الإعلام بشأن القضية في ظل ما اعتبره مراقبون نزاعا سياسيا وحملة ممنهجة لتشويه سمعة حكومة السوداني قبل انتخابات متوقعة في نهاية العام 2025.