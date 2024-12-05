العراق: جدل سياسي على خلفية الوضع المتأزم في سوريا

2024-12-05 21:00:03 - المصدر: فرانس 24

أكد السوداني في اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد أن "أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق ويؤثران في الأمن الاقليمي عموما ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط". وكان زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني قد دعا رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني الى النأي بالعراق عن الحرب السورية. واكتفت وزارة الدفاع العراقية بإرسال مدرّعات لتعزيز الأمن عند الحدود مع سوريا الممتدة على أكثر من 600 كيلومتر.