"للسينما بيت جديد" في مهرجان البحر الأحمر بجدة

2024-12-05 21:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

الممثلة السعودية شيماء الطيب على السجادة الحمراء في الدورة الفائتة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (أ ف ب)

تحمل الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي التي تنطلق خلال ساعات عديداً من المفاجآت المبهرة لكل عشاق وصناع السينما. فإضافة إلى استحواذ المهرجان هذا العام على عشرات الأفلام العربية والعالمية في عرضها الأول، تحفل الدورة الجديدة بضيوف عالميين من أهم نجوم وصناع السينما في العالم سيكونون متحدثين وليسوا مجرد ضيوف، وستقام لهم جلسات نقاشية مهمة إلى جانب النجوم العرب والعالميين المكرمين.

"رواد السعودية"

وكشف المهرجان عن أسماء المتحدثين في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة التي تقام في "البلد" (جدة التاريخية) خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن النجوم المكرمين هذا العام الممثلة المصرية منى زكي، والأميركية فيولا ديفيس، ومن بين النجوم العالميين الذين سيتحدثون في جلسات نقاشية مميزة لمشاركة آرائهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والقائمين على صناعة الأفلام ضمن برنامجي "حوار" و"مواهب السوق"، إيميلي بلانت وبريانكا شوبر وأوليفيا وايلد وأندرو غارفيلد ونيك نيكولاس، والممثلة الحائزة على جائزة "أوسكار" ميشيل يوه، والمخرج العالمي مايكل مان، والمصري محمد سامي، والنجوم الأتراك إنجين ألتان دوزياتان ونورغول يشيلتشاي.

كما ينضم إلى مجموعة المتحدثين نجوم السينما الهندية رانبير كابور وكارينا كابور خان، والممثلة العالمية إيفا لونغوريا، ورئيس لجنة التحكيم لهذا العام المخرج سبايك لي. كما تضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن "رواد السعودية" مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري.

نخبة فريدة

في هذا السياق أكدت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، "نفخر بتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين العالميين في جلساتنا الحوارية ضمن (سوق المواهب). فقد ألهم هؤلاء النجوم الذين تميزت مسيرتهم المهنية على جانبي الكاميرا أجيالاً من الجماهير ورواة القصص وعشاق السينما. ونتشرف بأن نوفر لهم منصة في بيتنا الجديد للسينما حيث يمكنهم التعمق في رحلاتهم الفنية، ومشاركة أفكارهم حول أبرز مشاريعهم، والكشف عن مصادر الإلهام التي شكلت أعمالهم. ونحن متحمسون للخبرات والقصص التي ستضيفها هذه المجموعة الرائعة إلى المهرجان".

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بخصوص هذا الكم الكبير من المتحدثين في الدورة الجديدة، تقول شيفاني بانديا مالهوترا المديرة العامة للمؤسسة "حرصنا هذا العام على أن تحظى الجلسات الحوارية بمجموعة مميزة من الفنانين المبدعين والنجوم العالميين، ومن حسن الحظ أن كل هؤلاء لهم قصص وحكايات ثرية ستدهش الجمهور الشغوف برحلة النجوم ومسيرتهم، ومن المميز في الدورة الجديدة أن كل المشاركين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية".

وتابعت "حرصنا على تنوع المتحدثين حتى حصلنا على نخبة فريدة بدءاً من صناع الأفلام الحائزين على جوائز، وصولاً إلى أبرز نجوم الشاشة حيث نجتمع معاً تحت شعار "للسينما بيت جديد" في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

"ضي" في الافتتاح

وستشهد ليلة الافتتاح عرض الفيلم المصري- السعودي "ضي" من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشرقاوي وبطولة أسيل عمران وإسلام مبارك وعدد من النجوم. كما سيتم الاحتفال بتسليم التكريمات لعدد من النجوم الممثل الشهير عامر خان (فيلم "دانجل") والمرشحة لجائزة "أوسكار" إيميلي بلانت (فيلم "أوبنهايمر") إضافة إلى الممثلة المصرية منى زكي، والأميركية فيولا ديفيس الحاصلة على جائزة "أوسكار".

وتحت شعار "للسينما بيت جديد" تتنافس عشرات الأفلام العربية والعالمية في الدورة الجديدة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي. وتشهد المسابقات مشاركة مختلفة الأنماط السينمائية، إذ تتضمن الأفلام الروائية، والرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية، وتضم القائمة أفلاماً من آسيا وأفريقيا والعالم العربي.

قائمة التنافس

من بين الأفلام التي يشهدها المهرجان فيلم المخرج مهدي فليفل "إلى أرض مجهولة"، الذي سيعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تشهد المسابقة الرسمية العرض الإقليمي الأول لفيلم "أغنية سيما" للمخرجة الأفغانية رؤيا سادات، وهو عمل درامي يسلط الضوء على حقوق المرأة الأفغانية في ظل الحرب السوفياتية في أفغانستان خلال سبعينيات القرن الماضي.

ويشارك فيلم "أولاد ماليجون الخارقون" للمخرجة الهندية ريما كاجتي، وهو فيلم كوميدي مستوحى من قصة حقيقية حول مجموعة من مخرجي الأفلام الهواة الذين اجتمعوا معاً لإنشاء فيلم يحتفي بتاريخ مدينتهم وقاطنيها.

ومن بين هذه الأعمال فيلم "لقتل حصان منغولي" للمخرجة شياوشوان جيانغ، وهو أول فيلم آسيوي موّل من قبل صندوق البحر الأحمر السينمائي، ويتناول الرابطة العميقة بين البشر والخيول في الثقافة المنغولية.

وسيعرض أيضاً الفيلم الروائي الطويل "قمر" للمخرجة العراقية النمساوية كوردوين أيوب، ويدور حول بطلة سابقة للفنون القتالية المختلطة في النمسا تبحث عن بداية جديدة، فتقبل عرضاً غير متوقع للذهاب إلى الأردن لتدريب ثلاث شقيقات من عائلة أردنية ثرية تعيش في قصر منعزل.

روائع عربية

محمد عسيري المدير التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أكد أن 50 في المئة من الأفلام ستعرض حصرياً خلال المهرجان. كما أن الدورة الحالية تضم أكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم.

وكشف أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية بالمهرجان أن هناك مجموعة من الأفلام تحت عنوان "روائع عربية"، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من جميع أنحاء العالم العربي، والتي تغطي موضوعات مجتمعية متنوعة من دول عربية مختلفة لمخرجين مخضرمين وواعدين، وتسلط المجموعة الضوء هذا العام على خمسة أفلام من مصر والسعودية والجزائر.

وقد أُنتج عدد من أفلام "روائع عربية" من خلال شراكات دولية، تأكيداً على أهمية التعاون في نقل القصص العربية الأصيلة إلى العالم أجمع، وقد تعامل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كمنصة فعالة وركيزة للتبادل الثقافي وتعزيز الحوار بين صناع الأفلام والجمهور والنقاد من جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن الأفلام المشاركة في هذا القسم الأفلام السعودية "سلمى وقمر" إخراج عهد كامل، وفيلم "هوبال" إخراج عبد العزيز الشلاحي، وكذلك فيلم "ليل نهار"، وهو فيلم كوميدي يستكشف الحياة المتناقضة التي يعيشها شابان موسيقيان. ومن الجزائر يشارك فيلم "الصف الأول" من إخراج مرزاق علواش.

ويسرد الفيلم المصري المشارك بالقائمة نفسها "عبده وسنية" من إخراج عمر بكري قصة زوجين من الريف المصري يهاجران إلى نيويورك بحثاً عن علاج لعقمهما.

أعمال منتظرة

من الأعمال السينمائية المنتظرة "أناشيد آدم" وهو إنتاج عراقي سعودي، و"الذراري الحمر" من تونس للمخرج لطفي عاشور، و"بين وبين" لمحمد لخضر من الجزائر، و"سنو وايت" من مصر بإخراج تغريد أبو الحسن، و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من مصر أيضاً، وفيلم "صيفي" من السعودية إخراج وائل أبو منصور، وكذلك "عايشة" من تونس إخراج مهدي البرصاوي، وفيلم "السادسة صباحاً" من إيران إخراج مهران مديري، ومن ماليزيا فيلم "لقتل حصان منغولي"، وفيلم "سابا" من بنغلاديش، ومن الصين فيلم "صديقي آن ديلي".

ويشارك المخرج زين ألكسندر بفيلم "زهرة"، كما ينافس فيلم "الإشارة" للمخرج ناصر القطان، وفي القائمة عدد كبير من الأفلام المتنافسة منها فيلم "شمس" للمخرج آدم ريان، وفيلم "شيخة" للمخرج أيوب ليوسف وزهوة راجي، وكذلك "جلسة خير أفريقية" للمخرج إبراهيم مرسال، إضافة إلى "في ظلمات ثلاث" للمخرج حسام سلولي.

وضمن المسابقة أيضاً فيلم "أطفال البرزخ" للمخرج أحمد خطاب، و"ميرا، ميرا، ميرا" للمخرج خالد زيدان، ومن المنتظر عرض قائمة من المشاركات المميزة مثل "ملكة" للمخرجة مرام طيبة، و"أرض الله" للمخرج عماد بنعمر، و"نمشي" للمخرج عساف الروسان، و"فزر" للمخرج راني نصر، وفيلم "آخر واحد" للمخرج كريم الرحباني.









