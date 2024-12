بالصور: وزير التعليم العالي ومحافظ ذي قار يتجولان في شوارع الناصرية لتأكيد استقرار الأمن ودعم الإعمار

2024-12-05 21:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، يرافقه محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي، وقائد شرطة المحافظة اللواء نجاح ياسر العابدي، بجولة ميدانية في شوارع مدينة الناصرية، وذلك في إطار تأكيد استقرار الوضع الأمني في المحافظة ومتابعة مشاريع الإعمار والتنمية. وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار...

