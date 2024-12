2024-12-05 21:05:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مهدد بعقوبة من قبل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في مباراة أتلتيك بلباو، وهي الثانية التي يهدرها منذ انتقاله إلى النادي الملكي. وتعرض ريال مدريد للهزيمة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة هدفين مقابل هدف […]

