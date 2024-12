2024-12-05 21:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعباً وكل الجهات في الشأن السوري. وقال الصدر في تغريدة، على حسابه في منصة (إكس): "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب […]

