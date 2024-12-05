رئيس شبكة الإعلام العراقي ورئيس هيئة النزاهة يبحثان التنسيق لتعزيز جهود محاربة الفساد

2024-12-05 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي التعاون المشترك والتنسيق لإطلاق برامج توعوية تتعلق بملف النزاهة وتعزز جهود محاربة الفساد.جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي إلى مقر هيئة النزاهة في بغداد والتقى رئيسها محمد علي اللامي وتم بحث التعاون المشترك والتنسيق لإطلاق برامج توعوية تتعلق بملف النزاهة وتعزز جهود محاربة الفساد.وأعرب حمادي عن استعداد شبكة الإعلام العراقي لدعم هيئة النزاهة وإطلاق برامج توعوية وتثقيفية تدعم تعزيز قيم النزاهة في المجتمع العراقي والإبلاغ عن حالات الفساد.بدوره، أكد اللامي أن لدى الهيئة آلية جديدة لتعزيز عملها في مكافحة الفساد ورؤية جديدة للتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي في تحقيق تعاون مشترك يعزز دور الهيئة والشبكة في التوعية وتثقيف المجتمع لتعزيز قيم النزاهة والكشف عن الفساد والمفسدين.وأشاد اللامي بالتطور الكبير الذي تشهده شبكة الإعلام العراقي ودورها الوطني في دعم التوجهات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز دور الإعلام في التثقيف والتوعية.



