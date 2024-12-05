مصر تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع العراق لمنع الممارسات الاحتكارية

2024-12-05 21:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاشدد رئيس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية محمود ممتاز، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز التعاون مع العراق في مجال منع الممارسات الاحتكارية.وقال ممتاز في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول للمنافسة- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد المؤتمر الدولي الأول يمثل محطة مهمة في تطوير المنافسة في العراق، ونتقدم بالشكر لمجلس المنافسة العراقي لجهوده الملموسة في دعم التعاون الثنائي بين العراق ومصر وعلى دور الفعال في الاجتماعات النهائية للدورة الثالثة للجنة العليا العراقية المصرية المشتركة والتي تعكس تطلعاتنا المشتركة نحو تعزيز بيئة تنافسية عادلة تسهم في الاستثمار".وثمن حصول مجلس المنافسة على رئاسة هذه المجموعة المهمة وقال: "نتطلع جميعا لمزيد من التعاون المشترك في تنفيذ رؤية هذه المجموعة"، مؤكدا، أن "مصر داعمة بشكل كامل لمساعي مجلس المنافسة العراقي لتحويل العمل المؤسسي وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قانون المنافسة ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لخلق بيئة تجارية عادلة متكافئة".وأشار إلى، أنه "يصادف هذا اليوم 5 كانون الأول ديسمبر، ذكرى حدثت في عام 1980 حيث أقرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ وقواعد للسيطرة على الممارسات التجارية التقييدية والتي تهدف إلى توفير إطار دوري لتبادل أفضل ممارسات بين الدول بما يسهم في تحقيق كفاءة أكثر في التجارة الدولية والتنمية وتشمل تلك مبادئ تشجيع المنافسة وحمايتها وإدارة التمركز الاقتصادي والقوة الاقتصادية وتدعيم المستهلك من حيث جودة والأسعار".وبين، أن "التعاون المشترك أمر حتمي وفي هذا السياق نشدد على أهمية التعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق وتبادل الخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع استمرار الحوار والتنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة".ولفت إلى، أن "الممارسات الاحتكارية ليست ممارسات محلية إنما أصبحت عابرة للحدود فنجد أن بعض الشركات العابرة للحدود تقوم بممارسة احتكارية ويتطلب التصدي لها كونها تخلق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني".وأكمل، أن "مصر تتطلع لرؤية نجاح المجلس العراقي في تنظيم منتدى المنافسة العربي السادس في عام 2025".