2024-12-05 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيعقد وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا، غداً الجمعة، اجتماعاً في بغداد.وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيعقد يوم غد الجمعة اجتماعاً مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والسوري بسام صباغ لبحث الأوضاع بالمنطقة وخاصة في سوريا".وأشار المصدر إلى أن "وزير الخارجية الإيراني سيصل غدا، فيما وصل نظيره السوري مساء اليوم".