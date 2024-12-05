وزير الخارجية السوري في بغداد للمشاركة باجتماع "ثلاثي"

2024-12-05 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، مساء الخميس، إلى العاصمة بغداد،لحضور اجتماع ثلاثي من المقرر عقده غداً الجمعة، مع وزيري الخارجية العراقي فؤادحسين، والإيراني عباس عرقجي.

وتشهد العاصمة بغداد، غداً الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً"عراقي - سوري – إيراني"، لبحث تداعيات الأحداث الأمنية المتسارعة فيالسوريا، وتأثيراتها على المنطقة ككل.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعسيضم كلاً من وزير خارجية ايران، ووزير خارجية سوريا، مع وزير الخارجية العراقيفؤاد حسين، وسيشهد بحث تداعيات الاحداث الامنية في سوريا وتأثيرها على المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيشهد كذلك، مناقشةوساطة العراق لعقد اجتماع دولي في بغداد خلال الفترة المقبلة، لحل المشكلة السوريةعبر الأطر السياسية والدبلوماسية".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي،صباح غد الجمعة، تمهيداً لحضور الاجتماع.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسيةالمشكلة للحكومة العراقي، قد أعلن عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار، والدولالمعنية بالأزمة السورية الى اجتماع عاجل في بغداد.