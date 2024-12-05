ليفربول يبدأ محادثات تجديد عقد نجم الدفاع في الفريق

2024-12-05 21:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقررت إدارة نادي ليفربول، المضي قدما في طريقها نحو تجديد عقد نجم الدفاع إبراهيما كوناتي.ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المحادثات جارية بين مسؤولي ليفربول وممثلي المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.وتريد إدارة الريدز، تجديد عقد كوناتي في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما جعلها تبدأ في محادثات مباشرة لإنجاز المهمة.وأكد رومانو، أن "ليفربول واثق من حصوله على توقيع جديد لكوناتي، المتألق مؤخرا مع الريدز".وأضاف، "إدارة ليفربول والطاقم الفني سعداء بما يقدمه كوناتي مع الفريق، ولهذا يريدون استمراره ضمن مشروع طويل الأجل".وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الواسع بشأن تجاهل ليفربول، دخول مفاوضات مع المصري محمد صلاح، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران المقبل.