رونالدو يجدد دعم ملف السعودية لمونديال 2034

2024-12-05 21:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

جدد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد فريق النصر، دعمه لملف استضافة السعودية منافسات بطولة كأس العالم 2034.

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي عن البلد المضيف للمونديال، علما بأن الملف السعودي هو الوحيد المرشح لذلك، وقد حظي بتقييم تاريخي بلغ 419.8 من 500.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 مُلهم للكثير من صغار اللاعبين، في ظل الشعار الذي يحمله (ننمو معا)".

وتابع: "لقد كان من دواعي سروري أن أتقابل مع هؤلاء الصغار الذين يحلمون بأن تستضيف السعودية كأس العالم 2034"، وذلك ضمن لقائه ببعض البراعم في الكرة السعودية.

يذكر أن رونالدو يمثل نواة مشروع استقطاب النجوم العالميين في الدوري السعودي، حيث كان انتقاله للنصر في يناير/كانون الثاني 2023 بمثابة التمهيد لمزيد من الصفقات الكبرى لمختلف الأندية.