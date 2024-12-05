2024-12-05 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، إنجاز مشروع استراتيجي لتعزيز نقل الطاقة بنسبة 150 بالمئة بتقنية الأسلاك الحرارية.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى إنجاز مشروع استراتيجي لتأهيل خطين ‏رئيسيين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة الديوانية.

ويتضمن المشروع تأهيل خطين هما، خط قادسية - الديوانية بجهد (132 ‏k.v‏) بطول 6.4 كم وخط قادسية - الشامية الجديدة بجهد (132 ‏k.v‏) بطول 16.6 كم.

وتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنية الأسلاك الحرارية فائقة الدقة، حيث تمت عملية استبدال شاملة للخطوط القديمة والمتضررة. ‏وسيرفع هذا التطوير القدرة التصميمية للطاقة المنقولة من (90 ‏mva‏) إلى (225 ‏mva‏ ), مما يمثل زيادة بنسبة (150%) في القدرة ‏الاستيعابية للشبكة.‏

وأنجز هذا المشروع الحيوي بجهود وخبرات وطنية من مهندسي وفنيي الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط، ‏حيث سيسهم في تحقيق استقرارية أكبر في التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بحسب البيان.