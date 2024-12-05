2024-12-05 21:54:04 - المصدر: ايشان

ما ان أطلق زعيم التيار الوطني الشيعي تغريدته “المثيرة”، بشأن ما يجري من أحداث في عدد من المدن داخل سوريا من تصاعد تحركات العصابات “الظلامية”، حتى وضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ورافض لما جاء في نص التغريدة. وفي وقت سابق من الخميس، دعا الصدر، الحكومة إلى منع دخول أي جهة في الصراع الدائر […]

ظهرت المقالة “لا نملك إلا الدعاء”.. قراءة في دعوة الصدر لـ”ترك التدخل بسوريا” ومنع أي تحرك عسكري لدعم جيشها أولاً على ايشان.



