وزير الخارجية السوري يصل بغداد لحضور اجتماع مع نظيريه العراقي والإيراني

2024-12-05 21:54:04 - المصدر: ايشان

وصل وزير الخارجية السوري بسام صباغ مع معاونيه حبيب عباس وأيمن رعد، إلى بغداد، لحضور اجتماع ثلاثي مع نظيريه العراقي فؤاد حسين، والإيراني عباس عراقجي. وسيصل وزير الخارجية الإيراني، إلى بغداد، يوم غد الجمعة، لمناقشة ما يجري من أوضاع داخل سوريا، وانتشار المسلحين فيها. وسيعقد وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاجتماع الثلاثي مع نظيريه الإيراني والسوري، […]

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