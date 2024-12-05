2024-12-05 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق غاز الجنوب بطلاً لكأس السوبر العراقي للكرة الطائرة بعد فوزهِ على أربيل بثلاث أشواط نظيفة.

وجرت مباراة كأس السوبر مساء اليوم الخميس في العاصمة بغداد، بين فريقي غاز الجنوب وأربيل، صاحبي المركزين الأول والثاني في موسم 2023-2024.

وتُقام مباراة كأس السوبر سنوياً قبل انطلاق الدوري لكل موسم، بين صاحبي المركزين الأول والثاني.

وشهد لقاء اليوم اعتزال لاعب المنتخبات الوطنية ونادي غاز الجنوب، الكابتن صفاء لفته.

وكان الاتحاد العراقي قد أجرى قرعة الدوري الممتاز 2024-2025 يوم السبت الماضي في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات.